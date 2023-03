Renault : Jefferies voit un bon point d'entrée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 53 euros sur Renault, soit un potentiel de hausse de 50%, le broker déclarant voir 'un bon point d'entrée' sur le titre du constructeur automobile au losange.



'Les inquiétudes concernant la stabilité bancaire et les taux ont naturellement dévalorisé l'action, les marchés boursiers n'attribuant à nouveau aucune valeur fondamentale à l'activité principale', estime-t-il.



Se disant renforcé dans sa conviction que 'l'imagination et l'agilité comptent plus que la taille' dans la transition du secteur, Jefferies voit 'une marge significative pour améliorer les résultats compte tenu des niveaux actuels encore modestes'.



