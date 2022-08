Renault : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé lundi son objectif de cours sur Renault, porté de 40 à 43 euros, sur fond d'accélération de la transformation du constructeur hexagonal.



Le broker américain - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - fait remarquer que le groupe automobile a dépassé de plus de 50% les attentes du marché sur le premier semestre, tout en relevant ses objectifs de telle sorte qu'ils apparaissent eux aussi supérieurs de 50% au consensus.



'La route s'annonce encore longue, mais nous continuons de percevoir des signes encourageants selon lesquels Renault est en mesure de neutraliser le cycle actuel en générant de bons résultats', ajoute le courtier.



Pour Jefferies, la firme au losange peut notamment améliorer les termes actuels de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi, tout en repositionnant à la fois ses actifs dans les moteurs thermiques et les véhicules électriques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.