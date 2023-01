Renault : Jefferies rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Renault avec un objectif de cours rehaussé de 43 à 46 euros, considérant notamment que 'les principaux indicateurs de valorisation restent favorables' pour le titre du constructeur automobile au losange.



'Nous sommes encore au début de la transformation de Renault, avec le PDG de Meo et son équipe qui relancent le côté créatif du groupe', juge le broker, qui prévoit 'à nouveau des bénéfices à contre-courant cette année, mais à un rythme plus modeste'.



'Une alliance rééquilibrée devrait aider à réduire les décotes de valorisation, mais la direction doit encore rassurer sur les fuites de valeur dans la planification de l'introduction en bourse d'Ampère et des futurs investissements minoritaires', poursuit-il.



