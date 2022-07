Renault : Jefferies est à l'achat avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe va annoncer ses résultats du 1er semestre le 29 juillet. Avant cette annonce, Jefferies indique être à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 40 E.



' Hors Russie, nous prévoyons un chiffre d'affaires de 20,7 milliards d'euros pour le 1er semestre (dont Autos: 19,2 milliards d'euros) avec un EBIT de 600 millions d'euros (dont 40 millions d'euros pour Autos) Indique le bureau d'analyses.



Jefferies estime que la déconsolidation de la Russie devrait améliorer la dette nette de 500 millions d'euros.



' Lors des discussions, nous avons constaté un consensus sur le fait que la taille de l'investissement de Nissan est un frein à la valorisation de Renault, tout changement serait perçu comme positif ' rajoute Jefferies.



