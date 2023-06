Renault : Investissement de tiers dans Alpine Racing Ltd

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce un investissement de 200 millions d'euros d'un groupe investisseurs mené par Otro Capital pour prendre 24% du capital d'Alpine Racing Ltd, entité basée à Enstone (Royaume-Uni) représentant l'ensemble des activités de l'écurie de Formule 1.



La transaction valorise Alpine Racing Ltd à environ 900 millions de dollars à la suite d'un investissement qui permettra d'accélérer la stratégie de croissance ainsi que les ambitions sportives d'Alpine, marque du constructeur au losange, en Formule 1.



Alec Scheiner, associé co-fondateur d'Otro Capital, rejoindra le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd. Alpine Racing SAS, l'entité qui produit des moteurs de Formule 1 à Viry-Châtillon (France), restera entièrement détenue par Renault Group.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.