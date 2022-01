Renault : Invest Securities remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Renault, titre maintenu dans sa liste de valeurs favorites, et remonte son objectif de cours de 50 à 53 euros, au lendemain de la publication des ventes annuelles mondiales 2021.



'Renault met en avant une fin d'année qui semble très rassurante et suggère même que le redressement de la marge d'EBITA se serait amplifié au second semestre alors que la guidance au semestre était celle d'une stabilité de celle-ci autour de 2,8%', souligne l'analyste.



Avant la publication des résultats annuels, attendue le 18 février, le bureau d'études indique maintenir l'intégralité de ses estimations 2021/22/23 pour le constructeur automobile au losange, 'avec un biais positif'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.