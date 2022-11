Renault : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil d'achat sur le titre Renault, avec un objectif de cours relevé de 50,3 euros à 54 euros.



'Ce CMD sur la ' Revolution ' chez Renault a suscité plus d'inquiétudes que d'enthousiasme avec un recul de -7,3% en 2 séances', note le broker.



Selon Invest Securities, le court terme reste bouché, non pas par les annonces du CMD et les opérations M&A en perspectives dont l'accord Geely, mais par l'issue des négociations cruciales en cours avec Nissan.



Dans ce contexte, et sur la base des guidances 2025/30 incomplètement dévoilées, Invest Securities ajuste ses BNA 2022/23/24e relevés au T3 de +36%/+11%/+14%.



