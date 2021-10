Renault : Invest Securities abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Renault, titre restant dans sa liste favorite, mais avec un objectif de cours abaissé de 55 à 50 euros avant la publication semestrielle de Nissan le 9 novembre.



'Après cette publication trimestrielle en ligne mais sans indication directe sur les résultats et le FCF de ce trimestre, la guidance de marge d'EBITA 2021 de 2,8% est réitérée sur un volume d'activité très perturbé par les pénuries', note l'analyste.



Le bureau d'études abaisse ses estimations de BNA pour les années 2021/23 de -19,6%/-4,2%/+1,4%, mais ajoute que 'le retour à bonne fortune est confirmé grâce aux effets prix et mix et aux baisses des charges d'exploitation'.



