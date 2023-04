Renault : Hyvia installe son 1er électrolyseur à Flins

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir aujourd'hui que Hyvia, une joint-venture de Renault Group et Plug dédiée à la mobilité hydrogène, a installé son premier électrolyseur dans son usine de Flins, en Ile-de-France.



Cet électrolyseur de 1 MW est doté d'une capacité de 400 kg/jour de production d'hydrogène vert, soit l'équivalent de 20000 km de mobilité utilitaire hydrogène.



Il alimentera dans un premier temps l'usine afin de tester les piles à combustible des Renault Master H2-TECH commercialisés par HYVIA ainsi que des stations de recharge à hydrogène.



'Cet électrolyseur marque une étape majeure dans le déploiement de l'écosystème complet et unique d'HYVIA pour la mobilité H2', souligne Renault.



