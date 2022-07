Renault : Hausse de 5,9% des immatriculations chez Dacia

(CercleFinance.com) - Les ventes de Dacia progressent de 5,9% avec 277 885 immatriculations à fin juin 2022 par rapport au premier semestre 2021.



Ce résultat est porté par le succès des best-sellers Sandero (112 000 unités, +1,8% vs. S1 2021) et Duster (99 000 unités, +5,5% vs. S1 2021) et des deux nouveaux modèles Spring (20 000 unités) et Jogger (21 700 unités).



' Ce résultat fait de Dacia la seule marque européenne en croissance parmi les 20 plus grandes marques sur le périmètre Europe VP+VUL ' indique le groupe.



En Europe, Dacia renforce sa 3ème place sur le marché VP à clients particuliers.



Sandero reste le modèle le plus vendu aux particuliers en Europe chaque année depuis 2017 et Duster confirme sa position de SUV le plus vendu aux particuliers en Europe depuis 2018.



