Renault : Hausse de 20% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Renault Group publie un chiffre d'affaires en hausse de 20,5% au titre du troisième trimestre 2022 à 9,8 milliards d'euros, dont un CA de l'automobile en croissance de 21,7% à neuf milliards, pour des ventes mondiales qui s'élèvent à 481.000 véhicules.



'La croissance de l'activité continue de refléter notre politique commerciale : amélioration de la politique de prix, optimisation des remises commerciales et priorité aux canaux de distribution les plus rentables', explique le directeur financier Thierry Piéton.



Renault Group confirme ses perspectives financières 2022 et présentera, lors de son Capital Market Day le 8 novembre, le chapitre 2 de sa stratégie Renaulution ainsi que la mise à jour de ses objectifs financiers moyen terme.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel