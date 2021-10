Renault : Gagne 2%, un broker maintient son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault gagne plus de 2% à Paris, alors qu'en début d'après-midi, Stifel a confirmé sa note 'conserver' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 42 euros, à la suite de la publication par le Losange d'un chiffre d'affaires trimestriel consolidé de 8.99 MdsE, en recul de 13,4% par rapport au 3e trimestre 2020, un chiffre conforme au consensus.



Le bureau d'analyses indique qu'en raison de la pénurie de semi-conducteurs, la production de véhicules du constructeur devrait chuter d'environ 500 000 unités en 2021, un chiffre là encore conforme aux anticipations de Stifel.



Malgré cela, Renault maintient sa guidance de marge annuelle à 2,8%, ce qui est positif souligne Stifel.



Néanmoins, les perspectives annuelles du constructeur sont révisées à la baisse avec des prévisions de marché stable en Europe pour 2021 (contre +10% précédemment) et de +10% en Amérique latine, contre 15% auparavant.





