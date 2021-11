Renault : En repli après la cession d'actions par Daimler

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Renault est en repli de 3% alors que Daimler a cédé ces actions du groupe français.



Daimler a vendu la totalité de sa participation dans Renault selon les informations de Bloomberg. Cette cession porte sur environ 305 millions d'euros selon l'agence de presse.



Cette opération fait suite à la cession par les partenaires de Daimler, Renault et Nissan, de leurs participations dans le constructeur automobile allemand au début de l'année souligne Bloomberg.



Rappelons que Renault a cédé l'intégralité de sa participation dans Daimler mi-mars 2021 (16,45 millions d'actions représentant 1,54% du capital) au prix de 69,50 euros par action, soit un montant total de plus de 1,14 milliard d'euros.





Le produit a permis au groupe français d'accélérer le désendettement financier de son activité automobile.



Le partenariat industriel entre Renault et Daimler est inchangé et n'est pas impacté par ces opérations financières.



