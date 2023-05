Renault : L'ouverture du capital en ligne avec le plan

PARIS (Reuters) - L'ouverture du capital de la division économie circulaire de Renault progresse conformément aux plans annoncés à l'automne dernier, a dit vendredi à Reuters le directeur général de l'activité, Jean-Philippe Bahuaud.

"Le processus d'ouverture du capital suit son cours selon le calendrier prévu", a-t-il déclaré en marge du sommet Changenow sur la protection de l'environnement.

Pour rester dans la course à l'électrification et à la connectivité des voitures, qui requiert d'importants investissements, le groupe au losange a créé cinq entités spécialisées ouvertes à des investisseurs extérieurs: Ampère (électrique et logiciels), Horse-Power (motorisations essence), Alpine (sport), Mobilize (autopartage et services financiers) et "The future is neutral", leader européen de l'économie circulaire en boucle fermée.

La benjamine des divisions du constructeur veut tripler son chiffre d'affaires à plus de 2,3 milliards d'euros d'ici 2030 et est en discussion active avec des investisseurs extérieurs - industriels ou financiers - pour leur ouvrir une minorité de son capital afin de co-financer des investissements de l'ordre de 500 millions d'euros sur la décennie.

