Renault : Dévoile son Trafic Van E-Tech Electric à Hanovre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault compte profiter de sa présence au salon IAA Transportation, organisé à Hanovre (Allemagne) entre les 20 et 25 septembre, pour présenter 'l'étendue de son expertise sur le 100% électrique appliqué aux véhicules utilitaires.'



Dans le cadre de ce salon dédié aux domaines de la mobilité, du transport et de la logistique, le Losange présentera notamment son Trafic Van E-Tech Electric, première version électrifiée du best-seller Renault Trafic Van, un modèle qui s'est vendu à 2.2 millions d'exemplaires dans plus de 50 pays à travers le monde depuis 1980.



'Comme pour les autres modèles utilitaires, la version électrique ne fait aucun compromis sur la version thermique et propose la même diversité et le même niveau de prestation et d'adaptation aux besoins des clients', assure le constructeur.



Le véhicule sera proposé en deux longueurs (5,08 m et 5,48 m) et deux hauteurs (1,967 m et 2,498 m) avec un volume de chargement (en mode fourgon) allant de 5,8 m3à 8,9 m3



Renault précise que son Trafic électrique est proposé avec un moteur de 90 kW (120 ch) présentant une capacité de remorquage de 750 kg et une capacité de chargement de 1,1 tonne.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.