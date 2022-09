Renault : Des nouveautés pour le Mondial de l'auto

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les marques Renault, Dacia, Alpine et Mobilize seront présentes lors de la prochaine édition du Mondial de l'Auto ' Revolution is on ', prévue du 17 au 23 octobre 2022, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles.



Renault dévoilera trois premières mondiales : la réinterprétation de l'un de ses modèles iconiques la Renault 4, son premier Kangoo E-Tech électrique dédié aux familles et, pour conclure l'année de célébration des 50 ans de la Renault 5, le public pourra découvrir un show-car sportif et décalé.



Renault exposera également une nouvelle Mégane E-Tech électrique et son nouvel Austral E-Tech hybride présenté pour la première fois au public.



Dacia présentera la dernière étape de la transformation de son identité visuelle.



Alpine sera présente aux côtés de ses toutes dernières nouveautés et de sa Formule 1. La marque présentera en première mondiale un concept-car inédit, incarnant le futur de sa stratégie produit et sportive.



