Renault : Croissance de 30% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Renault Group publie un chiffre d'affaires en croissance de 29,9% pour les trois premiers mois de 2023, atteignant 11,5 milliards d'euros, dont un chiffre d'affaires de l'automobile en hausse de 29,7% à 10,5 milliards.



En volume, les ventes du constructeur au losange se sont accrues de 14,1% à 535.000 véhicules, avec notamment des ventes en Europe en augmentation de 27,3% dans un marché en hausse de seulement 16,2%.



Le groupe met aussi en avant la poursuite d'un fort effet prix à 9,4 points sur le trimestre et une progression de l'effet mix produit à 5,2 points, 'soutenus par la politique commerciale centrée sur la valeur et le succès des nouveaux véhicules'.



Renault Group confirme donc ses perspectives financières pour l'année 2023, à savoir une marge opérationnelle du groupe supérieure ou égale à 6%, et un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur ou égal à deux milliards d'euros.



