Renault : Le problème des voitures incomplètes presque réglé, dit le DG Fabrice Cambolive

PARIS (Reuters) - Renault a presque réglé le problème de ses 50.000 voitures incomplètes, c'est-à-dire fabriquées en quasi totalité mais impossibles à livrer et à immatriculer à cause de l'absence d'un composant, a dit Fabrice Cambolive, directeur général de la marque au losange.

"C'est en train de se résoudre, on tombe en dessous des 10.000", a-t-il déclaré à des journalistes en marge du lancement du nouveau SUV coupé Rafale.

L'industrie automobile souffre depuis plusieurs années de pénuries et de problèmes logistiques sur différents composants, électroniques ou non. Si la situation s'améliore cette année, des problèmes persistent et maintiennent les délais de livraison au-delà des durées habituelles.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Fin avril, lors de la publication du chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre, Renault avait fait état d'un stock de 50.000 voitures incomplètes à cause de difficultés d'approvisionnement sur certaines pièces. Il avait alors estimé que la situation devrait être revenue à la normale d'ici la fin du semestre.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)

Copyright © 2023 Thomson Reuters