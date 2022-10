Renault : Berenberg reste à l'achat, remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a réitéré lundi sa recommandation d'achat sur Renault, avec un objectif de cours relevé de 34 à 36 euros, suite à la publication de chiffres de troisième trimestre jugés 'solides'.



'Au regard de l'exécution sans faille qui continue de caractériser la mise en oeuvre du plan 'Renaulution', nous pensons que les titres devraient bénéficier dorénavant de le reprise des volumes de production et de la résilience du 'mix' du groupe', explique l'intermédiaire.



'De notre point de vue, ces qualités sont mieux préservées chez Renault que chez d'autres producteurs de volumes de masse du fait de ses lancements de produits réussis et précoces et d'une base de comparaison plus favorable au niveau des prix', ajoute-t-il.



