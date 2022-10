Renault : Barclays relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mercredi son objectif de cours sur Renault, porté de 28 à 32 euros, estimant que la dynamique interne favorable dont bénéficie le constructeur automobile devrait lui permettre de compenser le ralentissement économique actuel.



Dans une note publiée dans la matinée, le broker rappelle que le groupe avait publié de 'solides' résultats de premier semestre, marqués notamment par un effet-prix de +10,3% et une marge opérationnelle de 2,1% dans l'automobile.



Le troisième trimestre s'annonce encore plus positif, à en croire le courtier, qui prévoit un effet prix de +13,5% sur la période allant de juillet à septembre.



'Le marché automobile européen va être compliqué en 2023, mais l'arrivée de nouveaux modèles, la journée d'investisseurs du 8 novembre, la possibilité d'une réduction de la participation dans Nissan et une éventuelle scission des véhicules électriques constituent autant de catalyseurs potentiels et de risques à la hausse vis-à-vis de notre recommandation 'sous-pondérer' sur le titre', souligne le professionnel.



Renault publiera ses résultats financiers de 3ème trimestre le 21 octobre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.