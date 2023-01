Renault : Allié à PUNCH Torino sur les moteurs diesel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la signature d'un protocole d'accord contraignant (MOU) avec le centre d'excellence PUNCH Torino sur leur coopération sur les moteurs diesel Renault 4 cylindres pour véhicules utilitaires légers.



Selon les termes de cet accord, PUNCH pourra acheter, utiliser et vendre les moteurs diesel 4 cylindres actuels et futurs de Renault. Ce partenariat sera apporté par le constructeur automobile au projet Horse annoncé lors de son Capital Market Day.



Les équipes d'ingénierie de Renault Group poursuivront le développement de moteurs diesel à faibles émissions pour les véhicules utilitaires légers et collaboreront également avec les équipes d'ingénierie de PUNCH, pour une production à partir de 2025.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.