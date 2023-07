Renault : Accord signé pour une coentreprise avec Geely

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault Group indique avoir signé avec le constructeur chinois Geely un accord pour créer une coentreprise, qui vise à 'devenir le leader de la prochaine génération de groupes motopropulseurs thermiques, hybrides et à faible émission'.



La nouvelle société comprendra 17 usines mécaniques et cinq centres de R&D sur trois continents avec 19.000 employés. Elle prévoit de produire jusqu'à cinq millions de transmissions et moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables par an.



La coentreprise sera co-contrôlée par Renault et Geely, qui en détiendront chacun 50% du capital. Comme annoncé le 2 mars, le géant énergétique saoudien Aramco envisage un investissement stratégique dans cette nouvelle entreprise.



La finalisation de la transaction est prévue pour le second semestre 2023 et reste soumise aux conditions usuelles à ce type de transactions, notamment l'approbation des autorités de la concurrence et en charge du contrôle des investissements étrangers.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.