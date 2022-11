Renault : Accord avec Airbus dans l'électrification

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus et Renault ont signé un accord de recherche et développement pour renforcer les transversalités et les synergies et répondre aux besoins d'électrification des deux entreprises.



Ce partenariat permettra à Airbus de faire avancer les technologies associées aux futurs avions hybrides-électriques.



Les équipes d'ingénieurs d'Airbus et de Renault Group uniront leurs forces pour faire évoluer les technologies liées au stockage de l'énergie.



La collaboration portera notamment sur les briques technologies liées à l'optimisation de la gestion de l'énergie et à l'amélioration du poids des batteries.



Elle permettra d'étudier les meilleures options pour doubler la densité énergétique des batteries à l'horizon 2030, en passant de cellules actuelles chimiques (lithium-ion avancé) à des conceptions entièrement solides.



Le travail conjoint portera également sur le cycle de vie complet des futures batteries, de la production à la recyclabilité.



' Portées par la même ambition d'innover et de réduire l'empreinte carbone, nos équipes d'ingénieurs échangent avec celles d'Airbus pour faire converger des technologies transversales qui permettront à la fois d'exploiter des avions hybrides et de développer les véhicules de demain ' déclare Gilles Le Borgne, Directeur de l'Ingénierie, Renault Group.



