Renault : Renault; +9% de ventes pour Alpine au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Renault annonce que les ventes d'Alpine continuent de progresser de 9 % au premier semestre 2023, après une année record en 2022 à + 33 %.



Avec 1863 Alpine vendues à travers le monde, la marque enregistre un record de vente historique en juin 2023 avec 593 immatriculations.



Les mois de mars et juin ont respectivement été marqués par le succès de deux séries limitées : l'Alpine A110 San Remo 73 et l'Alpine A110 R Le Mans, précise Renault.



Alpine poursuit son développement à l'international avec l'ouverture de points de vente portant le total à 144, notamment dans de nouveaux pays comme Israël et, prochainement le Maroc.



