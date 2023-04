Renault : Pour gérer l'introduction en Bourse d'Ampere, Renault choisit ses banques

(BFM Bourse) - Le constructeur au losange a commencé à sélectionner ses conseils en vue d'introduire en Bourse Ampere, son entité dédiée à la production et à la commercialisation de véhicules électriques, rapporte Bloomberg. Renault vise une valorisation de 10 milliards d'euros.

Renault accélère la cadence dans son projet d'introduire Ampere, sa filiale dédiée à l’électrique. La marque au losange a sélectionné ses conseils pour l'aider à piloter cette opération d'envergure, rapporte Bloomberg citant des sources proches du dossier.

Le constructeur automobile français a ainsi choisi BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc. et JPMorgan Chase & Co. pour diriger l'opération en tant que coordinateurs globaux conjoints, selon ces mêmes sources. Renault a également sélectionné Citigroup, HSBC Holdings, Morgan Stanley, Natixis et Société Générale pour agir en tant que teneurs de livres conjoints, tandis que Mediobanca agira en tant que co-chef de file. Les délibérations sont en cours et les détails de l'introduction en Bourse y compris la composition finale des banques introductrices pourraient encore être modifiés, ajoute Bloomberg.

Une valorisation proche des 10 milliards d'euros

Le processus de "carve-out", c’est-à-dire l’isolation des états financiers d’Ampere, est "en bonne voie" et devrait être achevé au second semestre de cette année, a déclaré Thierry Piéton, directeur financier de Renault, lors d'une conférence téléphonique jeudi. Renault prévoit toujours de lancer l'introduction en Bourse de l'entreprise "vers la fin de l'année" au plus tôt, a-t-il dit, en fonction des conditions de marché.

"Nous ne sommes pas sous pression du point de vue du financement. Notre intention est toujours d'introduire cette société en Bourse parce que nous sommes convaincus que nous disposons d'un ensemble d'actifs tout à fait uniques et d'une proposition commerciale qui sera très intéressante pour les investisseurs", a poursuivi Thierry Piéton.

Si elle a lieu, cette cotation sera l'une des plus importantes de l'année en Europe. Renault viserait en effet une valorisation d'environ 10 milliards d'euros pour Ampere. Cette opération pourrait surtout relancer les introductions en Bourse d'envergure en Europe.

Elles sont actuellement au point mort en raison d'une inflation accrue et d'un environnement de taux d'intérêt plus restrictif. Au premier trimestre 2023, les montants levés ont chuté de 36% en Europe sur un an, selon les dernières données du cabinet EY.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse