Renault : Les ventes de Dacia grimpent au premier semestre, mais des problèmes de production persistent

(Reuters) - Dacia, la marque low cost du groupe Renault, a annoncé mardi une hausse significative de ses ventes, de 24,2% sur les six premiers mois de l'année, portées par le succès de ses quatre principaux modèles.

Malgré une amélioration de la situation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement persistent, notamment au Maroc, où la production de la citadine Sandero a été réduite de 20.000 unités au cours de la période, a déclaré un dirigeant.

La gamme Dacia, dont plusieurs véhicules bénéficient d'une forte popularité, a vendu 345.432 unités entre janvier et juin, contre 277.885 unités sur la même période en 2022, alors même que le marché continue d'être affecté par la pandémie de COVID-19 et les pénuries de composants.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Les quatre principaux modèles de la gamme ont tous enregistré une croissance au cours des six premiers mois de l'année, les ventes du break familial à motorisation hybride Jogger ayant bondi de 130% et représentant plus d'une commande client sur quatre.

Les ventes du Spring, fabriqué en Chine, l'un des modèles électriques les plus abordables sur le marché français, ont augmenté de 38% et celles de la citadine Sandero de 24%.

Xavier Martinet, directeur marketing, ventes et opérations de Dacia, a toutefois indiqué lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes que la demande était plus faible dans la plupart des pays, évoquant notamment les inquiétudes concernant les prêts hypothécaires au Royaume-Uni ou les taux de change, qui se traduisent pour de nombreux clients par des interrogations sur les options qui s'offrent à eux.

"C'est là que Dacia peut être une alternative très intéressante", a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que, bien que la tendance soit à l'amélioration, les problèmes d'approvisionnement continuaient d'entraver la production.

"Peut-être que l'année dernière, il manquait trois pièces sur la voiture et qu'aujourd'hui, il n'en manque plus que deux. La situation s'améliore donc, mais est-ce qu'elle s'améliore pour autant ? Je ne sais pas, car nous ne pouvons pas encore construire toutes les voitures que nous voulons construire", a déclaré Xavier Martinet.

(Reportage Diana Mandiá et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Copyright © 2023 Thomson Reuters