Renault : La Bourse salue le plan de Renault dans les véhicules électriques

(BFM Bourse) - Reuters croit savoir que les trois constructeurs automobile de l'alliance devraient porter leurs investissements dans l'électrique à plus de 20 milliards d'euros sur les 4 prochaines années, une manne devant notamment leur permettre de déployer une 5e plateforme commune pour les véhicules compacts. Renault est recherché sur le marché parisien ce lundi matin.

Au sein d'un CAC 40 encore dans le rouge (-0,5% à 9h40) à la veille d'une nouvelle réunion de politique monétaire de la Fed, Renault surnage nettement avec un gain de 4% à 34,64 euros, au plus haut depuis mi-novembre dernier. Cette avance accroît la surperformance du titre du constructeur vis-à-vis de son indice de référence depuis le 1er janvier (+13,3% contre -1,8%), après plusieurs années de sous-performance notable (l'action affichant la pire performance du CAC sur 5 ans, selon notre dernier palmarès BFM Bourse). Renault a ainsi de nouveau franchi le cap des 10 milliards d'euros de valorisation, laissant au passage le titre peu honorifique de groupe du CAC le plus faiblement valorisé au géant des centres commerciaux URW, qui émarge à 8,8 milliards d'euros de capitalisation.

Si les constructeurs automobiles dits "classiques", délaissés depuis l'émergence des constructeurs spécialisés dans l'électrique, sont de nouveau recherchés depuis plusieurs mois (Stellantis affiche aussi l'une des meilleures performances du CAC depuis le 1er janvier et sur les 6 dernies mois), Renault doit son rebond matinal à des informations de Reuters, selon lesquelles il s'apprête à dévoiler un nouveau plan d'investissements dans l'électrique avec Nissan et Mitsubishi.

Renault et ses deux partenaires nippons prévoiraient de tripler leurs investissements pour développer conjointement des véhicules électriques, selon deux personnes au fait du projet. Ces dernières ont indiqué à l'agence de presse économique et financière que les trois constructeurs devraient annoncer jeudi un plan d'investissement de plus de 20 milliards d'euros (23 milliards de dollars) sur les cinq prochaines années, visant notamment à déployer une cinquième plate-forme commune pour les véhicules électriques compacts conçus par Renault. Nissan aurait déjà décidé d'utiliser cette plateforme, appelée CMFB-EV, ainsi que d'autres composants standardisés, pour électrifier la Micra, tandis que Renault devrait proposer une voiture électrique similaire, toujours selon ces sources. Avec cet investissement massif, qui s'ajoute aux 10 milliards d'euros déjà dépensés dans l'électrification de leur offre respective, les constructeurs espèrent rendre les véhicules électriques compacts aussi abordables que les véhicules à essence de taille similaire.

30 nouveaux véhicules électriques d'ici 2030

Les 5 plateformes communes devraient couvrir 90% des véhicules électriques que les entreprises prévoient de développer et lancer d'ici 2030, horizon auquel elles devraient proposer plus de 30 nouveaux véhicules électriques à batterie selon leur plan "Alliance to 2030". La présentation de ce dernier, qui devrait avoir lieu à l'automne dernier au Japon, a été reportée en raison de la situation sanitaire. Et si les constructeurs n'ont pas donné de nouvelle date, les sources de Reuters précisent que le plan sera présenté ce jeudi.

Celui-ci devrait contenir un volet dédié aux batteries, l'alliance prévoyant toujours selon les personnes au fait du dossier d'investir conjointement pour produire en France, en Grande-Bretagne, en Chine et au Japon un total de 220 gigawattheures de capacité de batterie d'ici 2030. En standardisant et en partageant les batteries, l'alliance espère réduire de moitié les coûts de fabrication de ces pièces. Les partenaires devraient également partager la technologie des batteries lithium-ion à l'état solide développée par Nissan.

Le titre Renault profite par ailleurs ce lundi matin d'un relèvement de recommandation d'Exane BNP Paribas de "neutre" à "achat" avec une cible fixée à 52 euros, témoignant d'un potentiel de hausse de plus de 50% à la clôture de vendredi. Le courtier estime que la hausse des prix et les économies de coûts l'emporteront probablement sur les vents contraires bien signalés au niveau des coûts des matières premières, et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice par action pour 2022 (+5%). Il abaisse en revanche celles pour 2021 (-9%). Renault annoncera ses résultats annuels le 18 février prochain.

