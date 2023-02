Renault : A quoi ressemblera l'actionnariat d'Ampere, la future division électrique de Renault?

(BFM Bourse) - Lors de la présentation de la refonte de leur alliance, Nissan a indiqué qu'il prendrait jusqu'à 15% du capital de cette filiale dont Renault compte contrôler la majorité. Mitsubishi, le troisième membre envisage également d'y investir.

La lumière se fait progressivement sur les contours d'Ampere, la future filiale de Renault dédiée à l'électrique. En novembre le groupe au losange avait officialisé la création de cette entité qui développera, fabriquera et commercialisera des véhicules 100% électriques avec également les logiciels associés, avec 10.000 employés dont 3.500 ingénieurs. Renault prévoit d'introduire en Bourse cette société au second semestre de l'année en cours.

La question de la participation des membres de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi n'avait pas été totalement tranchée. Elle s'est grandement précisée ce lundi, à l'occasion d'une présentation des trois constructeurs automobiles sur la refonte de leur collaboration (avec pour principal point le rééquilibrage des participations croisées entre Nissan et Renault) pour les 15 prochaines années.

Ainsi Nissan a communiqué son intention d'investir dans Ampere, avec une participation qui monterait jusqu'à 15% du capital de la filiale de Renault, ce qui doit permettre au constructeur nippon "d'accélérer ses opportunités de business" en Europe, ont indiqué les trois groupes dans un communiqué. "Nous avons discuté de ce que pourrait être notre partenariat stratégique et nous sommes arrivés à ce chiffre de 'jusqu'à 15%' comme point de départ de discussion'", a expliqué le patron de Nissan, Makoto Uchida, lors de la conférence de presse.

La "surprise" Mitsubishi

De son côté, Mitsubishi Motors envisage également de prendre une participation dans Ampere. "Je pense qu'Ampere doit faire partie de notre stratégie EV [les véhicules électriques, NDLR] en Europe" a déclaré le directeur général de Mitsubishi, Takao Kato, lors de la conférence de presse. "Avec des études supplémentaires", le groupe décidera "d'une participation" capitalistique dans Ampere, a-t-il indiqué. Le directeur général de Renault, Luca de Meo, a évoqué "une bonne surprise" venant de Mitsubishi, même si la possibilité que le troisième membre de l'alliance investisse dans Ampere avait été évoquée dès novembre.

Le pilote de Renault a expliqué que son "boulot" était de rendre Ampere "si attrayant" que Nissan et Mitsubishi ne pouvaient refuser d'investir dans un projet aussi beau, quand bien même il rentre en concurrence avec d'autres projets en interne des deux constructeurs japonais

Une esquisse de l'actionnariat potentiel d'Ampere s'observe donc. Jean-Dominique Senard, le président du conseil d'administration de Renault et président du conseil opérationnel de l'Alliance, a rappelé que le groupe au losange comptait conserver une majorité "substantielle" dans sa filiale.

La question du flottant

Sachant que Renault avait indiqué que le groupe de technologies américain Qualcomm – avec lequel Renault possède plusieurs projets - comptait également investir dans Ampere, cette société compterait donc pas moins de quatre actionnaires de référence. Les participations de Mitsubishi et Qualcomm n'ont pas filtré. Mais à supposer qu'elle se situent entre 2% et 5%, que Nissan prenne finalement 15%, le flottant sur Ampere pourrait être relativement peu élevé, entre 25% et 30%.

A voir si ce flottant restreint pèsera sur la future valorisation d'Ampere, sur laquelle Luca de Meo n'a pas souhaité donner de chiffre ce lundi. L'équipementier Faurecia, qui possédait comme actionnaire de référence PSA, a, par exemple pâti d'une décote de liquidité en raison de son flottant réduit par la participation du groupe sochalien. Cela dit, le succès de la récente introduction en Bourse de Porsche a démontré qu'une entrée sur la cote avec un flottant limité pouvait très bien susciter l'appétit des investisseurs.

Rappelons qu'Ampere compte produire 1 million de véhicules d'ici à 2031, avec un taux de croissance annuel moyen de ses ventes de plus de 30% sur la période 2020-2030, avec un résultat opérationnel à l'équilibre en 2025 puis à plus de 10% en 2030.

Des synergies non chiffrées

Outre, l'avenir d'Ampere et le rééquilibrage des participations entre Nissan et Renault, les trois partenaires ont annoncé une série de projets et de collaboration en Amérique latine, en Inde et en Europe. Par exemple, Nissan va produire au Mexique un nouveau modèle pour Renault, ce qui constituera le premier véhicule estampillé de la marque au losange fabriqué dans ce pays depuis 20 ans.

Interrogé sur le montant des synergies permises par ces projets, Luca de Meo a expliqué qu'il ne voulait pas "tomber dans le piège" du chiffrage, référence aux milliards promis autrefois par l'ancien pilote de l'alliance, Carlos Ghosn, et qui en pratique étaient difficiles à comptabiliser et vérifier. Le dirigeant de Renault a quand même déclaré qu'elles pouvaient "peut-être" représenter "des centaines de millions d'euros" par an.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse