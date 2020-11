Remy cointreau : Remy Cointreau vise une croissance organique de son ROC annuel

PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Remy Cointreau a dit jeudi s'attendre à une croissance organique de son résultat opérationnel courant annuel grâce à une "vraie reprise" attendue sur le second semestre de son exercice 2020-2021, portée par les Etats-Unis et la Chine.

Lors du premier semestre clos fin septembre, le résultat opérationnel courant s'est établi à 106,2 millions d'euros, en recul de 22,5% en données organiques, soit moins que la prévision donnée par le groupe d'un repli compris entre 25% à 30%.

Ce résultat est aussi supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur une baisse de 26,1%, à 101,1 millions d'euros.

Les ventes de cognac, principal source de revenus, ont baissé de 25,1% sur la période, en raison de la crise sanitaire qui a provoqué notamment un effondrement des ventes de "duty free".

Remy Cointreau dit néanmoins avoir constaté une nette amélioration entre le premier et le deuxième trimestres, grâce à l'essor de la consommation à domicile, en particulier aux Etats-Unis.

"La croissance remarquable de nos marques durant les célébrations du 'Mid Autumn Festival' confirme la reprise du marché chinois sur le deuxième trimestre", a aussi indiqué le groupe.

A la Bourse de Paris, l'action Remy Cointreau reculait de 0,92% à 149,5 euros à 9h59.

"La performance du premier semestre est solide mais l'amélioration de la prévision pourrait n'être pas suffisante" pour porter le titre en Bourse, ont commenté dans une note les analystes de JPMorgan qui évoquent une amélioration générale du consensus de résultats pour l'ensemble du secteur.

(Blandine Hénault, avec Dominique Vidalon et Piotr Lipinski, édité par Jean-Michel Bélot)

