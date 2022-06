Remy cointreau : Grâce à ses alcools haut de gamme, Remy Cointreau affiche des résultats annuels records

(BFM Bourse) - Fort d'une année "record" selon son directeur général Eric Viallat, avec un bénéfice annuel en nette hausse et une marge opérationnelle courante à un sommet historique, Rémy Cointreau aborde l'année 2022-2023 avec "confiance". Le groupe profite de cette excellente publication pour réaffirmer ses objectifs à horizon 2030.

En janvier, Remy Cointreau prévenait qu'il ne fallait plus espérer une forte amélioration du résultat opérationnel courant sur la deuxième partie de l'année. Et pour cause, la situation sanitaire en Chine n’incitait pas le propriétaire du cognac Rémy Martin et du rhum Mount Gay à s'avancer sur des projections étincelantes. Finalement, le groupe de spiritueux est parvenu à déjouer ses propres anticipations en faisant état de résultats à un niveau "record" au titre de son exercice décalé 2021-2022. Vers 16h30, le cours progresse de 4,74% à 178,90 euros, mais accuse toujours un repli de près de 17% depuis le 1er janvier.

La surprise vient de la montée en puissance de "The Botanist", sa marque de gin haut de gamme et de la capacité de Remy Cointreau à augmenter ses prix sans voir sa clientèle se détourner de ses produits. Ainsi, le groupe français de spiritueux a vu son bénéfice net bondir de 47% à 215,5 millions d'euros pour une marge opérationnelle courante au "niveau historique" de 25,5% des ventes, en hausse de 2,3 points.

Déjà connu du marché, le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros, à 1,2 milliard d'euros en hausse de 30,3% par rapport à l'exercice 2020-2021 clos fin mars. Le positionnement de Remy Cointreau sur une gamme supérieure a été payant. La division Liqueurs et Spiritueux a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 31,7% grâce au dynamisme de Cointreau et de la montée en puissance de sa marque de gin "The Botanist." Le pôle Cognac a de son côté enregistré une croissance de 26,3% notamment porté par des hausses de prix.

Le groupe aborde 2022-2023 avec "confiance"

Pour le 1er trimestre de son exercice décalé 2022-2023, le groupe de spiritueux prévoit un fort démarrage de son activité sur la période "malgré une base de comparaison très élevée et un contexte marqué par la pandémie en Chine." "Bénéficiant d'un excellent pricing power, l'amélioration de la marge opérationnelle courante sera portée par une solide résilience de sa marge brute en dépit d'un environnement inflationniste et par un strict contrôle de ses coûts de structure", indique la société dans son communiqué.

"Parfaitement positionné pour profiter des nouvelles tendances de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique, Rémy Cointreau aborde l'année 2022-2023 avec confiance", ajoute le groupe. Il prévoit un effet devises favorable sur son résultat opérationnel courant compris entre 30 et 40 millions d'euros.

Rémy Cointreau réaffirme ses objectifs financiers à horizon 2030, soit une marge brute de 72% et une marge opérationnelle courante de 33%, sur la base des taux et du périmètre de l'année 2019-2020.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse