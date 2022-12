Realites : Nouvelle direction régionale en 2023

(CercleFinance.com) - Poursuivant son maillage territorial, Realites annonce l'ouverture à l'été 2023 de sa direction régionale Grand Est, qui sera dirigée par Jean Rottner, l'ancien président du conseil régional qui rejoint ainsi le groupe immobilier après avoir quitté la vie publique.



Maire de Mulhouse de 2010 à 2017, Jean Rottner a présidé le conseil régional du Grand Est de 2017 à décembre 2022. Il était également président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU) depuis 2014.



Outre le Grand Est, Realites sera implanté dans six autres régions françaises (Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Hauts-de-France), ainsi qu'au Maroc, au Sénégal et au Portugal.



