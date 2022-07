Realites : Augmentation de capital réservée de 35 ME

(CercleFinance.com) - Le groupe REALITES annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 35 millions

d'euros au prix unitaire de 45 E par action.



Cette levée de fonds souscrite à hauteur de 30 millions d'euros par la Financière du Nogentais (FDNGT), société d'investissement de la famille

Soufflet, et de 5 millions d'euros par les dirigeants fondateurs et managers de REALITES, marque une étape importante dans la stratégie de développement du Groupe.



Les fonds levés donneront au groupe REALITES les moyens supplémentaires pour assurer le succès de son plan ' Ambitions 2025 ' qui a pour objectif d'atteindre, à horizon 2025, un chiffre d'affaires supérieur à 800 ME avec un taux de résultat opérationnel de 8%.





