Publicis groupe sa : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur Publicis, porté de 71 à 82 euros suite aux résultats solides et aux perspectives optimistes dévoilés par hier par le groupe de communications français.



Le broker - qui réitère son conseil d'achat sur le titre - fait valoir que le titre se négocie actuellement sur la base d'un PER 2023 de 10x, c'est-à-dire avec une décote de 20% à 25% par rapport à ses homologues américains, et ce en dépit d'une croissance organique très largement supérieure.



Le courtier met également en évidence la forte exposition du groupe aux Etats-Unis (plus de 60% du chiffre d'affaires), où le marché est plus dynamique, ainsi que la diversification de ses revenus grâce à la plateforme technologique Publicis Sapient et à la filiale de marketing Epsilon.



Enfin, UBS salue l'amélioration de la situation bilantielle de la société, s'attendant à ce qu'elle termine l'exercice 2023 avec une trésorerie nette autour de 680 millions d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.