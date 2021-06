Publicis groupe sa : Série de nominations en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce la nomination de Tomas Lauko en tant que directeur général pour l'Europe centrale et orientale (CEE). Basé en Pologne, il sera chargé de superviser les opérations de Publicis Groupe sur 15 marchés de la région CEE.



Jusqu'à présente Tomas Lauko était Chief Operating Officer de Publicis Groupe Northern and Central Europe (NCE).



A ses côtés, Maria Tudor (actuellement Chief Media Officer et Business Development Lead, Publicis Groupe CEE) a été promue Chief Operating Officer pour la région.



Enfin, dans le cadre d'un développement connexe, Paula Sobieszek a été nommée Business Development Director chez Publicis Groupe CEE.



