Publicis groupe sa : Révise à la hausse ses prévisions pour 2021

(CercleFinance.com) - Le revenu net de Publicis est de 2 621 millions d'euros au 3ème trimestre 2021, en hausse de +11,9% par rapport aux 2 343 millions d'euros du troisième trimestre 2020. La croissance organique est de +11,2% au 3ème trimestre 2021 par rapport à 2020. Toutes les régions ont poursuivi leur reprise avec une croissance à deux chiffres.



Le revenu net de Publicis Groupe sur les neuf premiers mois de 2021 est de 7 552 millions d'euros, en hausse de +6,1% par rapport aux 7 117 millions d'euros des neuf premiers mois 2020. La croissance organique est de +10,2% sur les neuf premiers mois de 2021. Après -7,2% sur les 9 premiers mois de 2020, ceci implique une croissance de +2% sur la période par rapport à 2019.



Après un troisième trimestre 2021 supérieur aux attentes, le Groupe est en mesure de réviser à la hausse, pour la deuxième fois, l'ensemble de ses prévisions pour l'année 2021. S'agissant de la croissance organique, elle est désormais attendue entre +8,5% et +9% par rapport à +7% précédemment.



La prévision de taux de marge opérationnelle pour 2021 est également revue à la hausse. Celui-ci est attendu légèrement supérieur à 17%. Enfin, le Groupe prévoit d'atteindre un free cash flow avant variation du besoin en fond de roulement proche de 1,3 milliard d'euros, dans le haut de la fourchette précédente comprise entre 1,2 et 1,3 milliard d'euros.



