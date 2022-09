Publicis groupe sa : Renforce ses équipes au niveau mondial

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce la nomination de nouveaux dirigeants au niveau mondial.



Jane Lin-Baden, actuellement CEO de Publicis Groupe Asie du Nord, est nommée CEO pour la région Asie-Pacifique, ajoutant ainsi les régions Asie du Sud, Australie/ Nouvelle-Zélande et Asie du Sud-Est à son périmètre.



Loris Nold, auparavant CEO de Publicis Groupe Asie Pacifique - Moyen-Orient et Afrique, est nommé au poste nouvellement créé de CEO Europe, Moyen-Orient et Afrique.



Monica Gadsby, CEO de Publicis Groupe Amérique Latine, ajoute à son périmètre les activités du Groupe au Brésil.



Talia Raviv, CEO de Publicis Media Exchange élargit son champ d'action pour superviser toutes les activités Media du Groupe. Talia aura en charge de développer PMX pour en faire la plateforme Media de Publicis au niveau mondial.



Amy Hadfield, actuellement directrice de cabinet d'Arthur Sadoun, président du directoire et CEO de Publicis Groupe, est nommée directrice de la communication du Groupe au niveau mondial, en charge de la marque et des communications internes et externes.



