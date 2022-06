Publicis groupe sa : Réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo fait un point sur Publicis dans le contexte économique actuel très incertain. ' Alors qu'une partie du consensus a opté pour une révision en baisse de ses attentes, nous choisissons de maintenir nos attentes 2022 et 2023 ' indique l'analyste.



Oddo réitère ses attentes qui se situent légèrement au-dessus des guidances (organique marge et FCF). Le bureau d'analyses confirme son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 72 E.



' Nous optons pour un maintien de nos estimations de croissance organique pour 2022 (+5,3% contre autour de +5% pour la guidance).



' La valorisation de Publicis est de nouveau particulièrement basse. Depuis le ' warning ' de Snap, le titre se traite sur la base d'un PE 2022e de 8,7x. Il est toujours difficile de situer le bon point d'entrée mais la barrière des 10x nous semble un signal intéressant ' rajoute Oddo.



