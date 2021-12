Publicis groupe sa : Programme de mobilité mondiale pour les salariés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé mardi qu'il proposerait à tous ses collaborateurs, à partir de l'an prochain, de travailler pendant six semaines par an depuis n'importe quel pays où le groupe est présent.



A partir du mois de janvier, les salariés du groupe pourront, à partir de la plateforme Marcel, trouver un logement grâce à une application ouverte exclusivement à la communauté Publicis, qui permettra d'accueillir d'autres collègues ou d'échanger un logement.



L'initiative, baptisée 'Work Your World', leur permettra aussi d'entrer en contact avec d'autres collaborateurs du groupe, grâce à des outils d'intelligence artificielle, afin de découvrir comment travailler dans le pays choisi, le meilleur moment pour s'y rendre ou les meilleurs endroits pour y vivre.



Ils pourront, par ailleurs, vérifier les dernières mises à jour sur les conditions sanitaires et les réglementations des différentes destinations, afin de prendre les précautions nécessaires avant leur voyage.



Dans un communiqué, Arthur Sadoun, le président du directoire, dit vouloir proposer aux collaborateurs du groupe 'une nouvelle manière de travailler' plus créative et plus audacieuse, en leur offrant de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives.



Présent dans plus de 100 pays, Publicis emploie aujourd'hui près de 80.000 personnes dans le monde.



