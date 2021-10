Publicis groupe sa : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis a tenu hier sa conférence téléphonique suite à la publication des chiffres du 3ème trimestre.



Oddo estime que le management a adopté un ton positif et a précisé sa guidance pour le 4ème trimestre. Le groupe table ainsi sur une croissance organique de +4/6% pour le 4ème trimestre (Oddo BHF à +5%). ' La tendance reste donc bonne et solide, avec une très bonne performance des actifs numériques (Epsilon et Sapient) '.



' Suite à la publication de ce bon T3, nos attentes de BPA 2021 et 2022 sont relevées de ~3% en moyenne. Nous relevons légèrement notre prévision de marge à 17,2% contre 17% précédemment. Pour 2022, nous tablons sur une croissance organique de 1,8% et une marge de 17,3%,' indique Oddo.



L'analyste relève son objectif de cours à 58 E contre 57 E précédemment et réitère son opinion Neutre sur le titre.



' Si la valorisation est toujours aussi attractive, la visibilité sur 2022 nous semble pour le moment trop faible pour adopter une opinion plus positive '.



