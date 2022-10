Publicis groupe sa : Oddo réitère son conseil et l'objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé une croissance organique de 10,3% alors qu'Oddo tablait sur 6,2% et le consensus sur 5,1%.



Le groupe relève par ailleurs sa guidance annuelle et table dorénavant sur +8,5% contre +6/7% jusqu'à présent. Ce qui induit un T4 autour de +6,5%.



' La fin d'année devrait rester dynamique et Sapient/Epsilon restent les moteurs du groupe. Cette publication illustre la résilience du modèle de Publicis et plus largement des agences ' indique l'analyste.



Oddo confirme son opinion Neutre et son objectif de cours de 70 E.



' En termes de profitabilité, le groupe table sur une marge proche de 18% contre une fourchette de 17,5 à 18%. Nous tablions déjà sur 18,1%. Il table enfin sur un FCF de 1,6 MdE, ce que nous avions déjà dans nos attentes ' rajoute le bureau d'analyses.



