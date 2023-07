Publicis groupe sa : Oddo BHF ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en réitérant son opinion 'neutre', Oddo BHF ajuste son objectif de cours sur Publicis de 73 à 72 euros, au lendemain de la publication des trimestriels de son pair américain Omnicom, marqués par une croissance organique légèrement inférieure aux attentes.



'Alors que Publicis devrait réaliser 61% de son CA en Amérique du Nord, il devrait être impacté négativement par la hausse très récente de l'euro face à la monnaie américaine', estime l'analyste, qui met à jour en conséquence ses estimations annuelles.



Pour 2023, sur la base du taux spot, Oddo BHF révise donc en baisse sa séquence d'EBITA 2023/24 de 3%. Il table ainsi sur une pression sur la marge opérationnelle, 'd'autant que le groupe va être impacté par les hausses d'effectifs consenties en 2022'.



