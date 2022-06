Publicis groupe sa : Oddo ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 72 à 70 euros (mise à jour de la prime de risque) sur Publicis, à l'occasion d'un point sur ses attentes pour le groupe de communication au titre du premier semestre.



L'analyste prévoie notamment sur une croissance organique de 6,4% au deuxième trimestre, avec des supports qui devraient être les mêmes qu'au premier trimestre (Sapient, Epsilon, gains de contrats et un environnement publicitaire toujours correct).



Oddo BHF table aussi sur une marge opérationnelle de 16,2% au premier semestre (contre 16,5% l'année passée), légère baisse qui s'explique par un effet de base défavorable alors que la progression avait été marquée au premier semestre 2021.



Jugeant que la valorisation est 'de nouveau anormalement basse' et anticipe une récession et le bureau d'études estime qu'il lui 'semble donc un point d'entrée attractif dans la perspective d'une résilience probablement sous-estimée'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.