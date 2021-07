Publicis groupe sa : Nouvelle équipe de direction à Taïwan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe a annoncé aujourd'hui une nouvelle équipe de direction à Taïwan : Irene Chang, anciennement directrice générale de Publicis Media Taiwan, a été promue directrice générale de Publicis Groupe Taiwan.



L'une de ses principales responsabilités sera de favoriser une plus grande intégration entre les opérations créatives, médiatiques, numériques, de données et technologiques des différentes agences de création.



Par ailleurs, Kevin Yang a été nommé directeur général et directeur commercial de Leo Burnett Taiwan et collaborera activement avec l'équipe de direction de Publicis Group à Taïwan.



Les deux nominations prennent effet immédiatement, précise Publicis.





