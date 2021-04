Publicis groupe sa : Nouveau DG pour la région Moyen-Orient et Turquie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe a annoncé aujourd'hui la nomination de Bassel Kakish en tant que Directeur Général de Publicis Groupe Moyen-Orient et Turquie.



Basé à Dubai, Bassel Kakishl aura sous sa responsabilité plus de 2 100 talents dans diverses disciplines et marchés, couvrant les professionnels de la technologie, du marketing, de la création, des médias et des relations publiques.



Bassel Kakishl a débuté sa carrière dans les services d'assurance et de conseil et a rejoint Publicis en 2002 où il a occupé divers postes stratégiques au sein de l'équipe de direction régionale.



Avant sa nomination en tant que directeur général, il a occupé les postes de Chief Financial Officer, Chief Integration Officer et Co-Managing Director de Publicis Sapient au Moyen-Orient.





