Publicis groupe sa : Nommé 'leader' dans le rapport Forrester Wave

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe a annoncé aujourd'hui avoir été nommé Leader dans le rapport ' The Forrester Wave : Loyalty Service Providers, Q3 2021 ' de Forrester Research, portant sur les services de fidélisation des clients.



Publicis Groupe a été la société la mieux classée dans la catégorie 'Current Offering' obtenant se distinguant notamment sur une quinzaine de critères comme la stratégie de fidélisation omnicanale, l'apprentissage automatique et l'IA, les services d'analyse de la clientèle, la mesure et l'utilisation de la fidélité émotionnelle...



'Publicis Group est la seule entreprise reconnue avec le score le plus élevé possible (5,0) dans le critère des services de données, qui comprend les services de gestion des données clients, les pratiques et la conformité en matière de confidentialité, ainsi que la sécurité et la gouvernance des données', souligne la société.





