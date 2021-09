Publicis groupe sa : Nomination d'une DG des plateformes partagées

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce l'arrivée de Sylvie Ouziel, le 8 septembre, en tant que directrice générale des plateformes partagées. Elle rapportera directement à Arthur Sadoun, président du directoire du groupe de communication, et rejoindra son management committee.



A ce titre, elle sera responsable de Re:Sources et de Marcel, mais elle sera également en charge de la gestion de l'immobilier, des achats, des assurances ainsi que de la gestion mondiale des partenariats technologiques du groupe.



Depuis 2019, Sylvie Ouziel était présidente internationale d'Envision Digital, leader de la décarbonisation grâce aux technologies industrielles et digitales. Auparavant, elle a passé huit ans chez Allianz, notamment comme PDG mondiale d'Allianz Assistance.



