Publicis groupe sa : Morgan Stanley relève sa cible

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé jeudi son objectif de cours sur Publicis de 53 à 65 euros, tout en maintenant sa recommandation 'sous-pondérer' sur la valeur.



Dans une note, l'analyste reconnaît que le groupe de publicité et de communication pourrait bien générer une croissance supérieure aux estimations qu'il a établies, grâce notamment à la vigueur de sa filiale numérique Sapient.



L'intermédiaire explique qu'il préfère néanmoins continuer à se tenir à l'écart du titre au vu du 'rally' boursier qui l'a porté en hausse de 45% ces six derniers mois, un parcours qui confère selon lui un caractère 'survendu' à l'action aux niveaux actuels.



