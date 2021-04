Publicis groupe sa : Les prévisions d'un analystes au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo table sur une décroissance organique de 1,2% sur le 1er trimestre et s'attend ainsi une nouvelle amélioration séquentielle après -3,9% au T4.



' Nous tablons sur une croissance organique de 5,1% en 2021 et ne percevons pour le moment pas de catalyseur suffisant pour un relèvement important ' indique l'analyste.



' Nous notons que le groupe a quelques budgets qui pourraient soutenir un peu la croissance sur la deuxième partie de l'année '.



' Nous tablons sur une marge opérationnelle en progression de 60 pb sur 2021 soit très légèrement au-dessus de la guidance du management (+50 pb) ' rajoute Oddo.



Oddo réitère son opinion Neutre sur Publicis avec un objectif de cours de 51 E. L'analyste confirme sa préférence pour WPP à court terme qui lui semble disposer d'un potentiel d'appréciation boursier plus important.



