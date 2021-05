Publicis groupe sa : Leo Burnett change de directrice de la création

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis annonce que Chaka Sobhani a été nommée directrice monde de la création (Global Chief Creative Officer) du réseau d'agences Leo Burnett. Elle succédera ainsi à Liz Taylor qui quitte l'agence après y avoir passé deux ans.



Chaka Sobhani continuera parallèlement d'occuper sa fonction de directrice de la création chez Leo Burnett London, un poste qu'elle occupe depuis cinq ans.



Le nouveau rôle de Chaka Sobhani lui permettra de travailler en étroite collaboration avec la communauté créative de Leo Burnett à travers le monde, pour représenter la marque, le travail et la culture de Leo Burnett au sein de l'industrie.



Forte de 20 ans d'expérience en tant que réalisatrice, écrivaine et créatrice primée, Chaka Sobhani a travaillé une dizaine d'années à la télévision avant de rejoindre Leo Burnett London en 2016.





