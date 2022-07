Publicis groupe sa : Le titre s'envole après la révision des prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression avec un gain de plus de 5% (10% hier) après l'annonce de ses chiffres sur les six premiers mois de l'année et le relèvement de ses prévisions.



UBS estime que le groupe est mieux positionné pour résister à un ralentissement macroéconomique. L'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 65 E (contre 64 E).



' Les résultats de Publicis et la confiance en l'année 2022 devraient être bien accueillis par le marché qui prévoit déjà un ralentissement du secteur ' indique le bureau d'analyses.



Publicis Groupe a indiqué réviser à la hausse ses prévisions pour 2022, avec une croissance organique attendue entre +6 et +7%, un taux de marge opérationnelle entre 17,5 et 18%, et un free cash-flow (FCF) d'au moins 1,5 milliard d'euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.